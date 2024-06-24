İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum mitinginde gerçekleştirilen taşlı saldırıyla ilgili davada, Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önemli gelişmeler yaşandı. Duruşmaya katılan müşteki avukatları ve sanıklar, savcının mütalaasını dinledi. Savcı, tüm sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Avukatlarının Savunması ve İddiaları

İmamoğlu'nun avukatı Mustafa Aşık, müvekkilinin Erzurum'a gelmeden önce hakkında asılan pankartlar ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle saldırının planlı olduğuna dair şüphelerini dile getirdi. Aşık, "Kamuoyunu yönlendirme gücüne sahip bazı kişiler tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı. Saldırı, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmıştır. Sanıklar olay yerine tesadüfen geldiğini söylemiştir. Ancak bu savunmalar dosyadaki deliller ile çelişmektedir. Olayın organize olduğu konusunda şüphelerimiz vardır. Bunun araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Savcıdan Örgütlü Saldırı İddiasına Red

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianame doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, yaşananların örgütlü olmadığını savundu. Savcı, olayın spontane geliştiğini belirtti ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki ve Sanık Avukatlarına Savunma Süresi

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapmaları için müşteki ve sanık avukatlarına süre verdi. Davanın bir sonraki duruşması 17 Temmuz 2024 tarihine ertelendi. Bu süre zarfında taraflar, savcının mütalaasına karşı detaylı savunmalarını hazırlayacak.

Olayın Arka Planı Ne?

Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki miting sırasında yapılan taşlı saldırı, büyük yankı uyandırmıştı. Müşteki avukatları, saldırının organize olduğuna dair iddialarını güçlü delillerle desteklemeye çalışırken, sanıkların savunmaları ve savcının mütalaası davanın seyrini belirleyecek. İddianamede, sanıkların tesadüfen bir araya gelmediği, olası kast ile hareket ettikleri öne sürülüyor.

Gözler 17 Temmuz'daki Duruşmada

Davanın bir sonraki duruşması 17 Temmuz 2024'te görülecek. Tüm gözler bu tarihte yapılacak duruşmada olacak ve sanıkların cezalandırılıp cezalandırılmayacağı merakla bekleniyor. Davanın sonucu, kamuoyunda büyük ilgi görecek ve İmamoğlu'na yapılan saldırının hukuki boyutu netleşecek.

Verilen cezalar

İddianamede Barış S., Cengiz E., Şenol Ç., Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis;

Ahmet K., Doğukan K., Enes Y., Emrah T., Abdullah A., Dursun P., Ferdi S., Furkan K., Muhammed Haktan S., Muhammet Emin Ö., Oğuzhan U., Osman K., Ömür K., Serhat K., Serhat M., Soner H., Vefa Ö., Yakup Emre A., Muhammed Ç., Muhammed K., Muhammed Akif K. ve Yunus Emre D. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaaya karşı savunma yapmaları için müşteki ve sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma, 17 Temmuz 2024 tarihine ertelendi.