İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda sürekli olarak Satılmış Büyükcanayakın'ın bilirkişi olarak görevlendirildiğini ve bu kişinin aleyhte raporlar hazırladığını ifade etmişti. Bu konuşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlattı.

İmamoğlu’ndan açıklama: "Gerçekler ortaya çıkacak"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, hakkımızı da yedirmeyeceğiz." şeklinde ekledi.

Hukuksuzluklara karşı sesini yükseltti

İmamoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri de kullandı:

"Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır."