İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, basında geniş yer bulan bu buluşmaya yönelik ilgiyi eleştirerek, "Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği," dedi.

"Bu İlgi CHP'yi Rahatsız Ediyor"

İmamoğlu, görüşmenin bu denli ilgi görmesinin CHP'yi rahatsız ettiğini belirtti. "Biz önceki dönem genel başkanımız ile buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP’yi rahatsız ediyor. Hem genel başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız ile görüşürüz," şeklinde konuştu.

Ekonomiye Dikkat Çekti

İmamoğlu, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, "Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği. Yani ekonomi diye düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Mülteci Sorununa Değindi

İstanbul'daki mülteci sorununa da değinen İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu. İstanbul’daki mülteci nüfusunun yüksekliğine dikkat çeken İmamoğlu, ilçelerdeki nüfus yoğunluğunun artması nedeniyle iskanın durdurulduğunu belirtti. "İlçelerde yüzde 20’sini geçtiği için o ilçelerde iskan durdurulmuş durumda. O ilçelerdeki nüfusu çarpınca 1 milyon 200 bin insan yapıyor," dedi.

"Şeffaflık Eksikliği Var"

Mülteci sayısına ilişkin verilerin şeffaf olmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Sayın Bakan Yerlikaya’ya sesleniyorum, gelen göçmenler ortada duruyor. Şeffaflık yok. Öyle rakamlar var ki Türkiye genelinde 10 milyon diyenler var. Şeffaf olsunlar bu önemli bir meseledir," şeklinde konuştu.