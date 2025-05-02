Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 4 Mayıs Pazar günü Konya'da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mitingin organizasyonunda yer alacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in katılacağı buluşmada, İmamoğlu sevgi, hoşgörü, barış, ahlak ve adalet gibi temalarla mesaj verdi.

İmamoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"Sen ruhunu kibre teslim et, biz milletin kalbinde olacağız. Sen insanlara 'telef oldunuz' diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz. Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya'dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız. Hoşgörü, bereket, barış, ahlak ve adalet diyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızda ben de yanı başınızda, Konyalı hemşehrilerimin ve çevre illerden gelen kardeşlerimin yanında olacağım."