İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, söz konusu suçun ön ödeme kapsamında kaldığını ve İmamoğlu’nun gerekli meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığını belirterek davanın düşmesine karar verdi.

Dava 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü

İmamoğlu, 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden iki Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında olması nedeniyle yargılamanın sürdürülmesine gerek olmadığını belirtti.

Karar: Ön ödeme yapıldı, dava düştü

Mahkeme, İmamoğlu’nun söz konusu suça ilişkin ön ödeme tutarını süresinde yatırdığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Bu kararla birlikte İmamoğlu hakkında açılan “savcılara hakaret” davası sona ermiş oldu.