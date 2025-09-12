İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun lisans eğitiminde “usulsüz geçiş” yaptığı ve aldığı diplomanın geçersiz olduğu öne sürülüyor. Bu kapsamda İmamoğlu hakkında “zincirleme resmi belgede sahtecilik” suçlaması yöneltildi.

Duruşma Silivri’de

Dava, bugün saat 11.00’de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na bağlı Silivri duruşma salonunda yapılacak. Süreç, İstanbul Üniversitesi ve YÖK’ün hazırladığı inceleme raporlarının ardından başlatıldı. Üniversite, 18 Mart 2025’te aldığı kararla bazı öğrencilerin diplomalarını iptal etmiş, bu isimler arasında Ekrem İmamoğlu da yer almıştı.

Savcılığın Talebi

İddianamede İmamoğlu için 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Savcılık ayrıca İmamoğlu’nun seçme-seçilme hakkından mahrum bırakılmasını istiyor.

Savunma Cephesi

İmamoğlu’nun avukatları, davayı “diploma gaspı” olarak nitelendirerek meslektaşlarını duruşmaya katılmaya çağırdı. İmamoğlu ise iptal kararına karşı hukuki mücadele vereceğini vurgulayarak, “Bu süreç hukuk önünde netleşecek” açıklamasında bulundu.