Galatasaray Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Ekrem Memnun, EuroLeague Women B Grubu üçüncü hafta maçında Sopron Basket’i 83-64 mağlup ettikleri deplasmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Memnun, deplasmanda elde edilen galibiyetin önemine değinerek, “Deplasmanda kazandık ve galibiyet serimizi sürdürdük. Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

Memnun, takımın yoğun fikstürden geçtiğini ve dinlenme fırsatı bulamadıklarını belirterek, “Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz, dinlenecek vakit olmuyor. Yorgunluğun da etkisi var ama bunlar bizi geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

Başantrenör, mevcut durumdan memnun olduklarını ve geleceğe odaklandıklarını vurgulayarak, “Şu anki durumdan memnunuz, önümüze bakacağız” diye ekledi.