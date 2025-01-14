Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü oldu. Bölgede sıcaklık -23°C’ye kadar düştü. “Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar” listesine göre Erzurum, ilk dört sırada yer aldı. -21,3°C ile Horasan, -21°C ile Pasinler ve -20,1°C ile yine Tekman ilçesi, ülkemizin en soğuk yerleri arasında dikkat çekti.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevre iller için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah ve gece saatlerinde ise sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çığ tehlikesine dikkat

Uzmanlar, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşıyor" denildi.