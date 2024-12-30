Ayvalık Tostu, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken eşsiz bir lezzet. Türkiye’nin farklı köylerinde, kasabalarında ve şehirlerinde Ayvalık Tostu adı altında ürünler bulunsa da, gerçek Ayvalık Tostu'nun sırrı, kullanılan tost ekmeğinde yatıyor.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kıralan, Ayvalık Tostu’nun farkını, “Ayvalık Tostu’nu diğerlerinden ayıran en önemli faktör, kullanılan ekmekteki ekşi maya. Ekşi maya, tost ekmeğine eşsiz bir lezzet katarken, nohut gibi diğer malzemeler de lezzet farkını artıran unsurlar arasında yer alıyor.” diyerek açıkladı.

Yerel peynirle zenginleşen lezzet

Prof. Dr. Kıralan, Ayvalık Tostu’nun bir diğer önemli özelliğinin de bölgeye özgü peynir olduğunu belirtiyor. Bu peynir, tostun içeriğinde yer alarak, tostun kendine has ve zengin lezzetini oluşturuyor. “Bölgenin ürünlerinden biri olan peynir, Ayvalık Tostu’na özgü tat profiline katkı sağlıyor” diyor Kıralan.

Ayvalık Tostu, içerdiği yerel malzemeler ve ekşi maya ile fark yaratırken, bölgeye özgü lezzet anlayışını en iyi şekilde yansıtıyor.