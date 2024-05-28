TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere, farklı bir deneyim yaşamak isteyen yamaç paraşütü ve ATV tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.



Kente gelen ziyaretçiler, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuşlarını gerçekleştirme fırsatı bulurken, Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikleri keşfederek safari programlarıyla eğlenceli vakit geçiriyor.

Ekstrem spor tutkunları, Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sunduğu eşsiz güzellikleri hem paraşüt uçuşu hem de ATV turlarıyla yakından görüyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle İstanbul ve çevre illerden gelenlerin Uçmakdere'de eşsiz güzelliklerin tadını çıkarttığını anlattı.

Tekirdağ'ın ziyaretçilerine bir çok aktivite imkanı sunduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ son yıllardan ekstrem spor tutukularının sık tercih ettiği yerlerden birisi oldu. Her geçen yıl sayı artıyor. İlimizde paraşüt, ATV turları, yürüyüş, yelken gibi bir çok aktivite yapılıyor. Özellikle doğa ile iç içe vakit geçirerek adrenalin yaşamak isteyenler yamaç paraşütü ve ATV turlarını çok tercih ediyor. Tekirdağ İstanbul'a yakın olmanın avantajını kullanmaya devam ediyor. Özellikle haftasonları ilimiz çok misafir ağırlıyor." diye konuştu.

Hacıoğlu, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikler arasında eğlenceli vakit geçiren ziyaretçilerin kentten güzel anılarla ayrıldığını dile getirdi.

Bölgede ATV turları düzenleyen Ali Yabir de Ganos Dağı eteklerin yapılan turlara ilgilinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Birçok ilden tur için bölgeye gelenlerin olduğunu belirten Yabir, "Buranın doğası çok güzel. İnsanlar hem ormanda yeşiller arasında hem de denizin mavisi eşliğinde çok kaliteli vakit geçiriyor. Herkesin gelip bunu deneyimlemesi gerekiyor. İnsanlar burada stres atarak, çok güzel anılarla ayrılıyor." dedi.





