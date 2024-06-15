İSTANBUL (AA) - Sinangil ve Sinangil Gluten Yok markaları ile 200'ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, Türkiye Muhasebe Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı ilk çeyrek dönem finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Eksun Gıda'nın 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam cirosu 2,3 milyar lira seviyesine ulaşırken, ihracat cirosu 544 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece, ihracatın toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 24 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, güçlü sermaye yapısını 2024 yılı ilk çeyreğinde de sürdürdüklerini belirtti.

Demir, Eksun Gıda'nın toplam özkaynaklarının 2 milyar lira olduğunu vurgulayarak, "Şirketin aktif büyüklüğü ise 2023 yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 4,4 milyar liraya ulaştı. Sürdürülebilir büyümenin devamlılığı için gerekli olan güçlü özkaynak yapısını koruyan şirketimiz, özkaynak büyüklüğünü 2 milyar liranın üzerine çıkardı.



İç piyasaya verdiğimiz önemin yanı sıra şirketimiz, ülke ekonomisine de katkısının bilinciyle, ihracat odağını koruyor ve sürekli canlı tutuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

2024 yılının ilk çeyreğinde Eksun Gıda'nın global liderlik vizyonu doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, rekabetçi konumlarını daha da sağlamlaştırmak adına yatırım çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

- "Şirketimizin TMS 29 etkisi hariç brüt kar marjı yüzde 16,5 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmiştir"

Demir, "Ülke ekonomisi ve tarım sektörü açısından katma değeri hızla önem kazanan, 'Lisanslı Depoculuk' alanında faaliyet göstermek üzere, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'ni satın alarak Eksun Gıda'nın bünyesine dahil ettik.



Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji santrali yatırımlarımızın ilk fazları kapsamında, İzmir ili, Bergama ilçesinde kurulması planlanan enerji santrali yatırımları için bölgenin elektrik dağıtım şirketinden, toplamda 18900kW güce sahip rüzgar enerji santrali yatırımı için çağrı mektupları aldık." açıklamalarında bulundu.

Küresel gıda güvenliği ve kalite standartları kurumu BRCGS Gıda Güvenliği Standardı'nın Food V9 denetimini de başarıyla geçtiklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkında olarak, yüksek üretim kapasitemiz, yaygın dağıtım ağımız ve tecrübeli yönetim yaklaşımımız ile 2024 yılı ilk çeyreğinde de faaliyetlerimizi başarı ile sürdürdük. Bunun yanında, 2023 yılı Mart ayında, paylarının halka arz edilmesi ile birlikte halka açık bir şirket statüsüne erişen Eksun Gıda'nın halka arz ile birlikte artan güçlü özkaynakları, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi uygulamasının etkisi ile finansal tablolarımızı olumsuz yönde etkilemiştir.



TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı ilk çeyrek finansal tablolarında 126 milyon TL dönem zararı bulunan Eksun Gıda'nın, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmamış finansal tablolarında 86 milyon lira dönem net karı bulunmaktadır. Buna paralel olarak, yaklaşık 10 milyon lira vergi ödeyen şirketimizin TMS 29 etkisi hariç brüt kar marjı yüzde 16,5 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmiştir."