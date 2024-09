Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğartutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümü, tüm ülkeyi derinden sarstı. Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin adliye önünde bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Seda Demirtaş Genç, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere 8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştır. Ne yazık ki bir kez daha ülkemizde bir çocuğun hayatına kast eden bir olayla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, yaşanan bu acı olayın derin üzüntüsünü ve öfkesini paylaşırken, çocuklarımızın hayat hakkını savunmak için verdiğimiz mücadelede kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Çocuk cinayetleri, toplumsal vicdanı derinden yaralayan, geleceğimizi hedef alan ve en temel insan haklarından biri olan yaşam hakkını ihlal eden en ağır suçlardandır. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret bir çocuğun hayatının elinden alınmasını haklı kılamaz. Bu tür vahşetlere karşı toplumun her kesiminin daha güçlü bir tepki vermesi ve mücadele etmesi gerektiği açıktır.

"Çocuk haklarının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Bu noktada, sorumluluğumuz yalnızca failin cezalandırılması değil, aynı zamanda benzer acıların tekrar yaşanmaması için toplumsal bilinçlendirme çalışmalarını artırmak ve hukuki süreçlerin daha etkin ve caydırıcı olmasını sağlamaktır. Türk Ceza Kanunu’nda çocuklara karşı işlenen suçlar için öngörülen cezaların arttırılması ve adaletin en hızlı ve etkin şekilde tecelli etmesi için yargı makamlarına ve tüm yetkili mercilere çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda, devletin ve toplumun her bireyinin çocukları koruma yükümlülüğüne dikkat çekmek istiyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda, korkusuzca büyüyebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır. Eğitim kurumlarından ailelere, hukuki düzenlemelerden sosyal politikalara kadar her alanda çocuk haklarına saygının, korunmanın ve kollanmanın öncelikli bir politika haline getirilmesi elzemdir. Unutulmamalıdır ki, çocuklar toplumun geleceğidir. Bir çocuğun kaybı, toplumun ortak vicdanında kapanması zor yaralar açmaktadır. Her birey, her kurum bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeli ve çocuklarımızın güvenli, mutlu ve sağlıklı bir dünyada büyümeleri için el birliğiyle çalışmalıdır. Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın karşısında, çocuk haklarının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz."