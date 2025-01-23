Elazığ’ın ünlü Keban Baraj Gölü, son dönemde yine balıkçılar için bir cennet olmaya devam ediyor. Ancak son yakalanan balık, gölde yakalananlardan çok farklıydı. Murat Şimşek isimli bir balıkçı, olta ile büyük bir başarıya imza atarak, yaklaşık 30 kilogramlık devasa bir Fırat turnası yakaladı.

Balık, suyun derinliklerinden çıktıktan sonra ilk bakışta büyük bir şaşkınlık yarattı. Şimşek, balığın büyüklüğüne inanamayarak, ‘’Ejderha, bu adam yer, gel buraya’’ şeklinde tepki verdi. O anlar, çevredeki diğer balıkçılar tarafından da şaşkınlıkla izlendi.

Fırat turnasının özellikleri

Fırat turnası, Türkiye'nin en büyük tatlı su balıklarından biri olarak biliniyor. Normalde 10-15 kilogram arasında olan bu balıkların, 30 kiloluk örnekleri nadiren yakalanabiliyor. Yakalanan balığın büyüklüğü ve uzunluğu, bu türün standartlarını aşan bir boyutta olduğu için çevredeki herkesin dikkatini çekti.

Bu türün en önemli özelliği, vücut yapısının oldukça güçlü olmasıdır. Fırat turnası, suyun dibine daldığında, balıkçılar için büyük bir mücadele anlamına geliyor. Bu balık, kebaplık lezzetiyle de tanınıyor ve bölgede sıklıkla avlanıyor.

"Böyle büyük bir balıkla karşılaşmadım"

Murat Şimşek, Keban Baraj Gölü’nde balıkçılık yapan ve aynı zamanda profesyonel anlamda bu işi sürdüren bir isim. Yıllardır bölgedeki balık türlerini yakalamak için büyük çaba sarf eden Şimşek, devasa Fırat turnasını yakaladığı anı şöyle anlatıyor: “Yıllardır burada balık tutuyorum ama böyle büyük bir balıkla karşılaşmadım. İlk başta çok zorlandım, ama sonunda karaya çekmeyi başardım.”

Fırat turnasının büyüklüğü, bu türün ne kadar nadir bulunduğunu da gözler önüne seriyor. Baraj gölünde balıkçılık yapan herkesin, bu türde bir balık yakalama şansı çok düşük. Ancak bu devasa balığın yakalanması, bu alanda ne kadar büyük bir şans olduğunu gösteriyor.

Murat Şimşek’in yakaladığı Fırat turnası, sadece balıkçılar arasında değil, aynı zamanda bölge halkı arasında da büyük bir ilgiyle karşılandı. Keban Baraj Gölü çevresinde yaşayanlar, büyük balığı görmek için göl kenarına akın etti. Şimşek, balığı kısa bir süre sergiledikten sonra, doğaya geri bırakmayı tercih etti. Bu hareket, çevre bilincine olan duyarlılığı da gözler önüne serdi.