Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve gizli buzlanma, Malatya Caddesi üzerinde zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kazada 6 araç çarpışırken, 3 kişi yaralandı.

Sis ve buzlanma alarmı

Elazığ’ın Malatya Caddesi’nde yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 6 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Olay yerinde yapılan çalışmalar sırasında trafik akışı kısa süreliğine aksadı. Elazığ'da etkili olan sis ve gizli buzlanma, sürücüleri zor durumda bıraktı.