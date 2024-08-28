Evde büyük yangın

Elazığ’ın Yemişlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kadın aldattığını öğrendiği kocasına öfkesini evini ateşe vererek gösterdi. Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesiyle hemen ihbar yapıldı.

İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Yangın yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak yangının etkisiyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor. Yangının ardından yaşanan süreç, yerel halk arasında geniş bir yankı uyandırdı.