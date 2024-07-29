Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kaza, Bağlıağaç köyü mevkiinde gerçekleşti.

Otomobilin kontrolden çıkarak yoldan savrulması, aracın takla atmasına neden oldu. Kazada bir kişi yaralandı ve olay yerindeki diğer sürücüler tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın detayları ve nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.