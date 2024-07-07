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Otomobilin refüje çıkarak durabildiği kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Bu kazadan yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, 33 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya köyü kavşağında 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADS 057 plakalı otomobil çarpıştı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da aynı kavşak ta art arda meydana gelen iki trafik kazası nda 8 kişi yaralandı.

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