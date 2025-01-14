TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve büyük bir ilgi gören "Gassal" dizisi, toplumda farklı etkiler yaratmaya devam ediyor. Dizi, gassallık mesleğinin popülerleşmesine önemli ölçüde katkı sağlarken, Elazığ'da bir kuyumcu bu trendi fırsata çevirdi. Kuyumcu, gassallara yönelik özel bir kampanya başlatarak pırlanta ve elmas ürünlerinde %50 indirim sunduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Bu kampanya, dizinin etkisiyle artan gassallık mesleğine olan ilgiyi daha da pekiştirdi. Elazığ'daki kuyumcu, kampanyayı sosyal medya hesaplarından duyurdu ve gassallar tarafından büyük ilgi gördü. Dizi sayesinde merak edilen ve değer kazanan gassallık mesleği, bazı kentlerde kursların açılmasına ve mesleğe olan talebin artmasına yol açtı.

Gassallara özel indirim

Elazığ'da kuyumcular​ çarşısında bir esnaf, gassallara özel pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim​ gerçekleştirdi.

35 yıldır kuyumculuk mesleği ile uğraştıklarını belirten kuyumcu Volkan Karakaya, "Bu meslek bize babadan kaldı. Biz burada ikinci kuşağız. Gassal​ dizisi çok popüler oldu. Biz de gassallara indirim yapmayı planladık. Biraz da yüzleri gülsün. Pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim başlattık. Fiyatlarımız ortalama 8 bin liradan başlıyor. Pırlantalarda limit yok, ne kadarlık isterseniz mevcuttur. Biraz da yüzleri gülsün" dedi.