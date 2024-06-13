Yağmur sularının bodrum katta birikmesi sonucu ev sahipleriyle anlaşmazlık yaşayan bir vatandaş, soruna dikkat çekmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Kayınvalidesinin oturduğu binanın yağmur suyu problemine çözüm bulamayan öfkeli vatandaş, ev sahipleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayınca, sesini duyurmak için binaya pankart asma yoluna gitti.

“Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır”

Sorunun ciddiyetini vurgulamak isteyen vatandaş, bir vinç yardımıyla binanın dış cephesine devasa bir pankart astı. Pankartta, “Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır. Burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir” ifadelerine yer verildi. Vatandaşın bu dikkat çekici protestosu, mahallede ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yağmur suları bodrumu doldurdu

Olay, sürekli yağan yağmurların binanın bodrum katında su birikintisi oluşturmasıyla başladı. Yağmur sularının bina temeline zarar verme riski, bina sakinlerini endişelendirirken, ev sahiplerinin duruma kayıtsız kalması, problemi daha da büyüttü. Kayınvalidesinin yaşadığı bu duruma daha fazla tahammül edemeyen vatandaş, çözüm bulunana kadar mücadele etmeye kararlı olduğunu belirtti.

“Sorun çözülmezse daha büyük önlemler alacağım”

Pankartın asılmasının ardından açıklamalarda bulunan vatandaş, “Ev sahipleri ile defalarca görüştüm ancak hiçbir çözüm bulamadık. Bu binanın temeli ciddi zarar görüyor ve burada oturmak gerçekten riskli. Eğer bu sorun kısa sürede çözülmezse daha büyük önlemler almayı planlıyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden destek

Olayın ardından mahalle sakinleri de vatandaşa destek verdiklerini belirttiler. Bir mahalle sakini, “Bu bina hepimizin güvenliği için risk oluşturuyor. Yetkililerin bu duruma el atması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşın tepkisi yerinde ve haklıdır” diyerek, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.