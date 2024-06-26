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Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangınlarda, 15 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm bahçelik ve buğday ekili alan zarar gördü.

Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 5 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal, 2 grayder ve 50 personel ile Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle 2 ayrı noktada yangın çıktı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ormanlık ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

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