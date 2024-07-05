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Tırdaki kömürlerin de çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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