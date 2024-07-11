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Dumandan etkilenen kişi ile itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de ayağını burktu.

Yangın nedeniyle evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Yeni Mahalle Birlik Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki evini ateşe verdi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir evde çıkan yangın da dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

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