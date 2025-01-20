Son zamanlarda popüler olan "Gassal" dizisi, Elazığ'da gassallık mesleğine olan ilgiyi artırdı. Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen gassallık kursları, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitim olanağı sunuyor. Kurslar, gassallık mesleğine duyulan ilgiyi pekiştiriyor ve yerel halk için önemli bir eğitim fırsatı yaratıyor.

Hem eğitim hem deneyim sunuluyor

Gassallık kurslarına gösterilen yoğun ilgi, bu mesleğe olan talebin artmasına neden oldu. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ile Mezarlıklar Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen kursa, şu ana kadar 32 kişi katıldı. Kursiyerler, EBEGEM'de usta öğreticilerden teorik eğitim alırken, ardından Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan gassallar ile pratik deneyim kazandılar.

"Manevi yönleri güçlü bir meslek"

Kursiyerlerden Melike Ülkü Yıldırım, gassallık mesleğini tercih etme nedenlerini şu sözlerle dile getirdi: "Gassallığı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biri, manevi yönlerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz bir deprem bölgesi olduğu için bu mesleğin herkes tarafından üstlenebilmesini istiyorum. İnsanları son görevlerinde en güzel şekilde sonsuzluğa yolcu etmeyi hedefliyorum."

"Sertifikalı eğitim imkanı"

Kursiyerlerle görüşen Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü'nün desteğiyle Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen kurslar, İslami usullere göre kefenleme öncesi yıkama ve kefenleme işlemleri üzerine pratiği içeriyor. Bu kursu başarıyla tamamlayanlar, sonunda sertifika alacaklar" dedi.