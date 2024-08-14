Önceki kiralama yönteminde dükkanını 400 ekmek karşılığında kiraya veren Taş, bu kez üç farklı seçenek sunarak şaşırttı.

Yeni kiralama seçenekleri: Altın, mazot ve peşin

Taş, dükkanının camına astığı ilanda, kira bedeli olarak aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin seçeneklerini sundu. Bu ilanın ardından, dükkanın kiralanması için başvuranlar farklı ve sıra dışı kiralama seçenekleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Takas usulüne geri dönüş

Fethi Ahmet Taş, takas usulüne geri döndüğünü belirterek, "Önceden 400 ekmek karşılığında kiraya vermiştim. Şimdi de dükkanımı ya altın, mazot ya da peşin para ile kiraya vermek istiyorum. Takas usulü, eskiden ticaretin temeliydi ve en iyi sistemlerden biri olarak kabul edilir," dedi. Taş, kağıt paranın yerine fiziksel değerleri tercih ettiğini ve dükkanın kullanım amacıyla uyumlu bir kira bedeli belirlediğini söyledi.

Vatandaşlardan yorumlar

Vatandaşlardan Kenan Yıldırım, "Adamın değişik bir bakış açısı var. Mazot ve altın da pahalı. Ben kiracı olsam hangisini seçeceğimi bilemem; hepsi de pahalı," şeklinde konuştu.

Bu yenilikçi kiralama yöntemi, özellikle günümüz ekonomisinde geleneksel yöntemlerden sapmak isteyenler için ilginç bir alternatif sunuyor. Taş’ın dükkanının kiralanma sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.