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Etkinlik kapsamında meydanda kurulan stantlarda, jandarma envanterinde bulunan bazı silah ve teçhizatların tanıtımı da yapıldı.

Farklı tasarımlarda rengarenk uçurtmaların uçurulduğu şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Tarihi Harput Mahallesi Sarahatun Meydanı'nda düzenlenen şenlik te çocuklar, aileleriyle ve jandarma ekipleriyle uçurtma uçurdu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla uçurtma şenliği yapıldı.

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