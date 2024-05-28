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Ekipler, kazıda kullanılan 3 dedektör, 2 kazma, 2 kürek ve muhtelif suç aletlerine el koydu.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, İ.Ş, C.Y, M.P, N.T. ve İ.İ. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu merkeze bağlı bir köydeki sit alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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