Elazığ’ın Palu ilçesinde geçtiğimiz cuma günü Murat Nehri’ne girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki B.S.’yi arama çalışmaları altıncı gününde de devam ediyor. Çocuğun bulunması için geniş çaplı bir arama operasyonu sürdürülüyor.

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Murat Nehri’nde meydana geldi. 14 yaşındaki B.S., arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği nehirde bir süre sonra suya kapılarak kayboldu. İddiaya göre, B.S.’nin yanında bulunan arkadaşları boğulma tehlikesi geçirdikleri için korkup sudan çıkarak kimseye haber vermeden evlerine döndü.

Altı şehirden arama için ekipler gönderildi

B.S.’nin ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca arkadaşlarına giderek durumu öğrendi.Ailenin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi.Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas, Bitlis ve Erzurum’dan gelen ekipler arama çalışmalarına katılıyor. Aramalar, su altı arama cihazı olan ROV (Remote Operated Vehicle) makinesi ile yapılıyor. Ekipler, nehir boyunca geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.