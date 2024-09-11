Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşanan kazada, 27 AUJ 238 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan Bulanık (19), motosikletinin kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Motosikletin devrilmesiyle Bulanık ve arkasında oturan arkadaşı Yağız Gür (19) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Furkan Bulanık ve Yağız Gür’ün cenazeleri, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.