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Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

Evde kedi bakımı için nelere dikkat etmeli?

Evde kedi bakımı için nelere dikkat etmeli?

Rüzgârın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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