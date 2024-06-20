Elazığ’ın Maden ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgârın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA