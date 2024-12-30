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Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde bir kadın, marketten çaldığı ürünleri yanındaki çocuğun sırt çantasına doldurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar, olayın fark edilmesinin ardından polise bildirildi.

Olayın ayrıntıları 

Olay, Elazığ merkezdeki bir zincir markette yaşandı. Market çalışanları, ürünlerin eksildiğini fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Elde edilen görüntülerde, bir kadının, marketten çaldığı malzemeleri çocuğunun sırt çantasına koyduğu görüldü.

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Çalışanlar durumu yetkililere bildirdi

Market personeli, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sonrası durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemenin ardından olay polise iletildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA