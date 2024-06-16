Olayda biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.

Olayın detayları

Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi ve çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kavganın nedeni ve olayın detayları, yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.