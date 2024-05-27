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Sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burgudere köyü kırsalında, terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonu" düzenlendi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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