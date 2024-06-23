ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LP 883 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 23 ADU 379 plakalı tırla çarpıştı.

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Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: aa