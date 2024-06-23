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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza da, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LP 883 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 23 ADU 379 plakalı tırla çarpıştı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tır ile otomobil in çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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