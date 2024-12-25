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Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’de üç ilçede kurşunlama: 3 tutuklama

İzmir’de üç ilçede kurşunlama: 3 tutuklama

Olay, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde gerçekleşti. A.A.A. yönetimindeki 23 DK 523 plakalı hafif ticari araç, S.U. idaresindeki 44 ER 984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu takla atan hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Elazığ ’da Ataşehir Mahallesi’nde meydana gelen kaza da, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

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