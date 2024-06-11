Elazığ'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatını engellemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Elazığ’a komşu illerden gelen iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, arka koltuk altına zulalanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda, dört şüpheliye uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen bir şahsın ikametgahında yapılan aramada, bir miktar satışa hazır metamfetamin ve esrar maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan yedi şüpheliden dördü hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Üç şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.