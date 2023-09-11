İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, 38 suç kaydı olduğu tespit edilen A.Ö'nün üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan folyo, makas ve bant ele geçirdi.

A.Ö, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alında.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.