Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da kaba inşaatı biten villada çalışan mobilya ustası Emrah Baki (38), 3 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybetti.
Hilalkent Mahallesi'nde kaba inşaatı biten bir villada çalışan mobilya ustası Emrah Baki, sabah saatlerinde dengesini kaybedince 3 metre yükseklikten düştü. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Baki, kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası Baki'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

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