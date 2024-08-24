Elazığ'dan yola çıkan iki öğretmen, 5 günde 450 kilometre pedal çevirerek Adıyaman’daki Nemrut Dağı ve Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yi bisikletle gezdi.

Zorlu rota, büyük başarı

Coğrafya öğretmeni Emrah Turhan ve tarih öğretmeni Semih Erköseler, Elazığ’dan Adıyaman’ın Nemrut Dağı’na doğru zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Kommagene Krallığı'nın tarihi eserlerini inceleyen Turhan, bölgenin doğa ve kültürel güzelliklerini kaydetti.

Kültürel ve sportif keşif

İki öğretmen, Nemrut Dağı'ndan sonra Kahta ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti. Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü gibi önemli noktaları gezerek bölgenin tarihini derinlemesine öğrendi.

Şanlıurfa ve Göbeklitepe

Turun ikinci kısmında, yüksek sıcaklıklara rağmen Şanlıurfa’nın Göbeklitepe bölgesine bisikletle ulaştılar. Şanlıurfa'daki Balıklıgöl ve Şanlıurfa Müzesi ziyaretleri ile gezilerini tamamladılar.