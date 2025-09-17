Kaza, 12 Eylül günü Kuzey Kafkasya’da gerçekleşti. Teleferikte toplam 37 kişi bulunuyordu. Yetkililer, teleferik kablosunun kopması sonucu kabinlerin kayalara çarptığını ve içinde yolcuların bulunduğunu açıkladı. Kazada üç kişi olay yerinde hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mahsur kalan 25 turist, yanlarında yeterli çanta ve sıcak giysi bulunmadığı için geceyi soğuk hava koşullarında dağda geçirdi.

Kazaya karışan teleferik, Sovyet döneminden kalan hattın son aşamasını oluşturuyordu ve MKD Elbrus şirketi tarafından işletiliyordu. Hat, turistleri ve dağcıları deniz seviyesinden yaklaşık 3.700 metre yüksekteki kamp alanına taşıyordu. Teleferiğin rutin bakım çalışmaları sırasında kazanın meydana geldiği belirtildi; o sırada teleferiğe binmek yasaktı.

Teleferik hattı 1970’lerde inşa edilmişti ve kazanın ardından istasyonlardaki teknik odalar mühürlenerek hizmet durduruldu.

Rusya’nın ciddi suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, kazanın ardından güvenlik ihlalleri nedeniyle soruşturma başlattı. Yerel haberlere göre teleferik şirketinin CEO’su ve baş teknisyeni gözaltına alındı; suçlamaların detayları henüz netleşmedi.

Cumhuriyet Acil Durumlar Bakanlığı, kazanın ihbarının Moskova saatiyle 15:30’ta acil durum birimlerine ulaştığını açıkladı ve hattın rutin bakım için geçici olarak kapalı olduğunu belirtti.

Olay yerinden gelen CCTV görüntüleri, kabinlerin aniden düştüğünü ve yolcuların çığlık attığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, insanların kabinlerden yaklaşık iki metre yükseklikten düştüğünü tahmin ediyor.

Bu kaza, geçen ay Rusya’daki başka bir tatil beldesinde yaşanan teleferik çökmesinin ardından gerçekleşti. Önceki kazada dört kişi gölete düşmüş, altı kişi yere çarpmış ve toplamda yaklaşık bir düzine kişi yaralanmıştı; ancak ölüme yol açmamıştı.

Kaza sonrası yetkililer, teleferik hattının güvenlik standartlarını ve bakım prosedürlerini gözden geçirmek üzere inceleme başlattı.