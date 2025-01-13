Oyuncu Elçin Sangu, gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı iddialara sert bir yanıt verdi. Altuntaş’ın Başay Okay ile ilgili gündeme getirdiği iddiaları yalanlayan Sangu, X hesabı üzerinden mahkeme belgelerini paylaşarak şunları söyledi: "Bu dava ben ve tüm oyuncular için emsal niteliğinde olacak önemli bir davadır. Senin ve senin gibilerin dedikodu malzemesi olamayacak kadar mühimdir sektör adına."

"Beklemede kal"

Tartışmalar, Sangu’nun Altuntaş’a hitaben yaptığı “Yarın sana küçük bir sürprizim var, beklemede kal” paylaşımıyla sona ermişti. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Sangu’nun paylaştığı belgeler konunun önemini bir kez daha vurguladı.

Sangu, Altuntaş’ı yalan haber yapmakla suçlayarak, sektördeki oyuncuların haklarının korunması için mücadele ettiğini belirtti.