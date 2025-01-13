Türk dizi sektöründeki menajerlik sistemi ve tekelleşme iddiaları, son dönemde ünlü oyuncular arasında sert tartışmalara yol açtı. Rekabet Kurulu’nun yapımcılar ve menajerler hakkında başlattığı soruşturma sonrası, Elçin Sangu, sektördeki adaletsizliklere dikkat çekmişti. Sangu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten!" diyerek, sektördeki çarpıklıklara karşı sert bir duruş sergiledi.

Birsen Altuntaş’tan tepki

Bu açıklamalarının ardından, magazinci Birsen Altuntaş, Elçin Sangu'yu hedef alarak, "Sektörü kurtarmaya soyunmak gereksiz bir rol çalma çabası" şeklinde bir eleştiride bulundu. Altuntaş, ayrıca oyuncuların, sektörü kurtarma çabalarını "manasız" olarak nitelendirerek, Sangu’yu eleştirdi.

Sangu’dan Altuntaş’a sert yanıt

Sangu, Altuntaş’ın açıklamalarına oldukça sert bir şekilde karşılık verdi: "Hayatını oradan buradan duyduğu yalan yanlış haberlerle gündem yaratarak kazanan bir insan mı bunları söylüyor? Dedikoduları dinleyip haber yapıyor, hatta bazen şirket içinde kalması gereken bilgileri de yayıyorsun. Sen de bu sistemin tam olarak bir parçasısın" diyerek, Altuntaş’ın sektördeki rolünü eleştirdi.

"Yarın sana küçük bir sürprizim var"

Tartışmaların daha da büyümesiyle, Birsen Altuntaş, Sangu’nun geçmişteki kariyerine dair iddialar ortaya attı. Altuntaş, "Geçmişte başrolünü oynadığın ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinin sosyal medyacısı varken eşinin daha iyi yapacağını düşünüp yerine işi ona aldırdığın doğru mu?" diyerek, oyuncunun kariyerindeki tartışmalı konuları gündeme getirdi.

Tartışmalar daha da kızıştı ve Elçin Sangu, "Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal. Senin için söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu, yarın alnına nişane olarak yapıştıracağım" diyerek, Altuntaş’a tehditkar bir mesaj gönderdi.

Sangu'nun açıklamalarına oyuncu arkadaşlarından da destek geldi. Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden Sangu ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, ona olan desteğini dile getirdi.