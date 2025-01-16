Sosyal medyada "sihirbazbayan" adıyla tanınan fenomen Ceren Yılmaz, ünlü oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şaşırtıcı açıklamalar yaptı. "Çöp Adam" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sangu’nun adı bu kez Ceren Yılmaz’ın paylaşımlarıyla gündemde.

"Görüntü davasıyla çağrıldım"

Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken tarafından kendisine dava açıldığını duyurdu. Yılmaz, paylaştığı video ile şu açıklamalarda bulundu:

"İşlerime engel olmaya çalışıyorlar. Beni Türkiye'ye çağırıyorlar, ifade vermemi istiyorlar. Ancak beni tehdit ediyorlar, isimlerini vermemem için baskı yapılıyor."

Dava belgelerini paylaştı

Yılmaz, sosyal medya hesabında Elçin Sangu ve sevgilisiyle ilgili dava belgelerini de yayımlayarak, yaşadığı süreci gözler önüne serdi. Ayrıca, Sangu’ya gönderdiği Instagram mesajlarını da paylaşarak, tartışmanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yunus Özdiken sessizliğini bozdu

Olayın ardından Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken, sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yapmayı tercih etti. Özdiken’in açıklamaları ise merakla bekleniyor.