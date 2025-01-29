Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Ayşe Barım'ın tutuklanmasına ilişkin tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Gezi Parkı olaylarına dair yürütülen soruşturmada tutuklanan Ayşe Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından, Sangu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sektörel sorunların tartışılmasının ayrı bir konu olduğunu belirterek, 12 yıl önceki olaylarla ilgili verilen tutuklama kararlarına dikkat çekti.

"Henüz görmediğimiz kanıtlarla tutuklama kararı"

Elçin Sangu, Ayşe Barım’ın tutuklanmasını vicdanen rahatsız edici bulduğunu ifade etti. Sangu, şu şekilde yazdı:

"Sektörel sorunları irdelemek için başlayan bu meselenin, henüz kamuoyuna açıklanmayan delillerle 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararına varması, bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor."

"Hukukun şeffaf işlemesi şart"

Sangu, açıklamasında ayrıca, sektördeki bazı kişilerin konuya dair yaptığı açıklamalara da eleştirilerde bulundu. Toplumsal güvensizliğin artmaması için, hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi gerektiğini vurgulayan oyuncu, gerçeklerin açığa kavuşması için delillerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti:

"Gerçeklerin açıklığa kavuşması için hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi ve delillerin kamuoyuyla paylaşılması şarttır. Aksi takdirde bu tarz kararlar toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyecektir. Bu konuda yorum ve paylaşım yapan kişileri de ciddiyete davet ediyorum."