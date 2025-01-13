Son dönemde, Türk dizi sektöründeki menajer etkisi ve oyuncuların karşılaştığı hak ihlalleri üzerine yapılan eleştiriler, ünlü oyuncu Elçin Sangu’nun sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Oyunculuk sektöründe yaşanan çarpıklıklara ve adaletsizliklere dikkat çeken Sangu, Türkiye'de sektörün kurumsallaşmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Sangu, oyuncu olma hayaliyle sektöre adım atan pek çok kişinin, "kölelik sözleşmeleri" ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu sözleşmelerin sanatçıların özgürlüklerini kısıtladığını ve sektördeki kurumsal eksikliklerin her geçen gün arttığını ifade etti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın desteği

Sangu’nun açıklamaları üzerine Rasim Ozan Kütahyalı, “Çok haklı bir flood” diyerek, Elçin Sangu’nun yaptığı eleştiriyi destekleyen bir paylaşımda bulundu. Kütahyalı, sanatçıların hakları konusunda devletin daha fazla müdahale etmesi gerektiğini savundu ve Ayşe Barım’ın soruşturmasının önemine dikkat çekti.

"Siz bana arka çıkmayın"

Elçin Sangu, Kütahyalı’nın desteğini kabul etmedi ve sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Sangu, "Siz bana arka çıkmayın" diyerek, açıklamalarında olaylar ve kurumlar üzerinden konuyu ele aldığını, kişisel bir bağ kurulmasını istemediğini belirtti.

Sangu, sektördeki menajerlik sisteminin, oyuncuların haklarını ihlal ettiğini ve sektördeki çoğu oyuncunun kariyerlerini ilerletmek yerine, bağlantıları güçlü kişilere teslim edildiğini ifade etti. Bu durumun yetenekli oyuncuların ilerlemesini engellediğini ve sektördeki adaletsizlik algısını derinleştirdiğini vurguladı.

Sangu, sektördeki bu sorunların üstesinden gelebilmek için şunları önerdi:

Menajerlik sisteminin profesyonelleştirilmesi

PR çalışmalarının şeffaf ve yeteneğe dayalı yapılması

Nitelikli projelerin, yetenekli oyunculara verilmesi

Bağımsız bir denetim mekanizması kurulması