Karşıyaka yandı. Menderes yandı. Urla yandı. Vali Süleyman Elban, İzmir’de çıkan bu yangınlarla ilgili olarak şüpheli 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Suçları varsa İzmir’e yaşattıkları kabusun bedelini en ağır şekilde ödesinler.

Buna mahkeme karar verecek.

Sayın Valimiz, daha sonra bir açıklama daha yaptı:

“Menderes’deki yangın elektrik tellerinin kopup birbirine sürterek çıkardığı kıvılcımlardan çıkmış..”

Demek ki, en azından Menderes’deki yangının faili kesin belli.

Suçlu, bu elektrik tellerinin bakımından sorumlu olan kurum.

Peki gözaltına alınan o yedi kişinin içinde o kurumdan yani Gediz A.Ş.’den kimse var mı?

Hayır yok…

Neden peki.

Neden gözaltına alınıp sorgulanmazlar.

Neden, “bu teller nasıl kopar?, Bakımını neden gerektiği gibi yapmadınız?” diye sorulmaz.

Antalya’da bir teleferik teli koptu, bakımında ihmal var diye sorumlu Genel Müdür gözaltına alındı.

Menderes’i yakan yangının nedeni ortada ama kimsenin hesap sorduğu falan yok.

Ama şüpheli 7 kişi yakalanmış.

Mangal yakmışlar, dikkat etmemişler, yangına neden olmuşlar.

Ya da başka sebepler.

Doğruysa cezalarını verin.

Ama birileri de çıksın, “Bu teller nasıl kopar..” diye sorsun Gediz A.Ş’ye.

Vatandaş, elektrik faturasını bir gün geç ödese cezası var ama ona bu cezayı kesen kurumun ihmali ormanı kül ediyor ona laf eden yok.

Sayın Valimizin açıklaması çok net:

“Menderes’deki yangın, elektrik tellerinin kopması sonucu meydana gelmiş…”

Vali, kesin olmasa söyler mi?

O zaman yapılacak şey belli.

Sorumlu olan kuruma sorulmalı:

Bu teller nasıl kopar?

Bakımını neden ihmal ettiniz?

Doğaya ve insanlara verdiği zarar ödettirilmeli bu kuruma.

Ama, faturasını abonelerine yansıtmadan.

GÜNÜN SÖZÜ

Bu hesabı yine İzmirli ödeyecek!