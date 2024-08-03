Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Aliçeri Mahallesi'nde yaşandı. Batuhan Vahap Akbaş, Maskarlar mevkiinde dedesi O.M.'nin inşaat halindeki evin beton kısımlarını sularken dengesini kaybedip elektrik kablolarına temas etti. Elektrik akımına kapılan genç, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başvurunun üzerinden aylar geçti

Batuhan'ın cenazesi, hastanedeki ve adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Akçadağ ilçe merkezine getirilip burada defin edildi. Ancak, Akbaş'ın dedesi O.M.'in, evlerinin yakınındaki elektrik kablolarının kaldırılması için Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Başvuruların üzerinden aylar geçmesine rağmen, ilgili kabloların kaldırılmadığı iddia ediliyor.

Ruhsatsız ev gerekçesiyle kabloların yeri değişmedi

Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, olayın ardından yaptığı açıklamada, elektrik kablolarının kaldırılması için hem kendisinin hem de çocuğun dedesinin başvuruda bulunduğunu belirtti. İnce, “Çocuğun akıma kapıldığı kabloların kaldırılması için 6 ay önce dilekçe verilmiş ancak dikkate alınmamış. Ben de 2 ay önce dilekçe verdim. İlgili kurum, bölgedeki ruhsatlı ev olmadığı gerekçesiyle kabloların ve direklerin değiştirilemeyeceğini söyledi. Bu ihmal sonucu çocuğumuz hayatını kaybetti. İlgili kuruma bölgedeki trafonun fotoğraflarını ileteceğiz” dedi.