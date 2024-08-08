İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın anısına, Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta karanfil bırakıldı. Olayın yaşandığı sokakta toplanan Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, mazgal üzerine karanfil bırakarak basın açıklaması yaptı.

Federasyon Başkanı Osman Karakuzu'nun açıklamaları

Federasyon Başkanı Osman Karakuzu, açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Arkadaşlar, gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü hatırlatarak, Torosların zorlu koşullarında ayakta kalabildiklerini belirtti. Karakuzu, “Metropol kentimizde bir yağmur damlasında boğulduk. Atatürk’ün yenilmez dediği evladımız, stajyer doktorumuz, yörük kızımız, Konak Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve Gediz Elektrik Dağıtım Şirketinin büyük ihmalkarlıklarının kurbanı olmuştur. Üç ay önce burada bir köpeğin ölmesine rağmen gerekli uyarılar dikkate alınmamıştır. Bu ölüm göz göre göre gelmiştir” diye konuştu.

Karakuzu, olayla ilgili gözaltına alınan bazı şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının üzüntülerini artırdığını da ifade etti.

Veli Aba’nın açıklamaları

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in amcası Veli Aba ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini aradığını, ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kendisini aramadığını belirtti. Aba, “Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım dedi ki 'gereği yapılacak'. Henüz bir gelişme olmadı. Biz neyi bekliyoruz? Özge geri gelir mi, gelmez. Adalet önünde, hukuk önünde hesap vermelerini istiyoruz” dedi.

Olayın detayları

12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 48’i yakalanmış, 14’ü tutuklanmış ve itiraz üzerine bir kişi tahliye edilmiştir.