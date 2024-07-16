İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz, eğitim gördüğü Demokrasi Üniversitesi'nde anıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye Alanı'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Deniz'in, öğretmen anne-babanın 3 çocuğundan en büyüğü olduğunu ifade etti.

Tunçsiper, Deniz'in sevilen ve çalışkan birisi olduğunu belirterek, "İki yıl sonra genç bir hekim olarak milletine hizmet etmeye hazırlanan öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü sadece bir rektör olarak değil, aynı zamanda bir anne olarak yaşıyorum." dedi.

Tunçsiper, Deniz'e yardım ederken vefat eden İnanç Öktemay için de baş sağlığı diledi.

Öğretim üyesi Doç. Dr. Suzan Şahin de Deniz ile bir anısını anlatarak "iyi bir hekim olacağım" dediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve lokma dağıtıldı.

- Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ile ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.