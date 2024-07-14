İZMİR (AA) - İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesinden okul arkadaşları olay yerine karanfil bıraktı.

Deniz'in hayatını kaybettiği Alsancak semtinde olayın gerçekleştiği noktaya gelen beyaz önlükleriyle gelen öğrenciler adına açıklama yapan Selin Kurşun, önlem alınmadığı için ve ihmaller nedeniyle arkadaşlarının hayatını kaybettiğini iddia etti.

Deniz'in elektrik akımına kapıldığı yer için defalarca uyarıda ve şikayette bulunulmasına rağmen önlemler alınmadığını savunan Kurşun, şunları kaydetti:

"Olay sonrası sahada inceleme yapan EMO İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği bu sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Yeterince izole edilmeyen kablonun iletken olan suyla temas etmesiyle kazanın yaşandığı düşünülmektedir. Yıllarca uyarısı yapılan buradaki elektrik kaçağının önlemlerinin alınmamış olması yalnızca bir ihmal değil, göz yumulan bir cinayet gibi adım adım gelmiştir. Bugün buradayız, burada hepimiz birer Özge olarak duruyoruz. Kaybettiğimiz arkadaşımızı bize hiçbir güç geri getirmeye yetmeyecek biliyoruz. Özgenin hayatı, bizim arkadaşımız olarak, geleceğin doktoru olarak yapılacak her türlü masraftan çok daha kıymetliydi. Hepimiz Özge'yiz ve öfkeliyiz."

Kurşun, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Deniz'in babası Ahmet Deniz'in mesajını okuyan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ezgi Sarıcı ise "Ahmet hocamın en büyük isteği başka Özgelerin de canının yanmamasıdır. Ailesi, arkadaşları ve bizler yani meslektaşları sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Hiç düşünmeden Özge'ye yardıma koşan İnanç Öktemay'ın ailesinin, sevenlerinin ve bizlerin başı sağ olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı.







