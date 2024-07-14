İzmir'in Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen trajik olayda, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yağmur sularında elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilen video ise büyük üzüntü yarattı.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) adlı iki kişi, yağmur sularıyla dolu bir mazgalın yakınından geçmeye çalışırken elektrik akımına kapıldılar. Maalesef her iki kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan trajedinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özge Ceren Deniz'in mazgalın yakınında elektrik akımına kapılarak düştüğü, arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmeye çalışırken aynı akıma kapıldığı görülüyor. Bölge esnafının da olaya müdahale etmeye çalıştığı görüntülerde yer alıyor.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilen video, sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Görüntüde Özge'nin gülümseyerek ve yüzünü elleriyle kapatarak göründüğü belirtildi.

İnanç Öktemay'ın cenazesi dün Buca'da, Özge Ceren Deniz'in cenazesi ise bugün memleketi Osmaniye'de defnedildi. İki genç için ayrı ayrı cenaze törenleri düzenlendi.